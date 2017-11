Maltempo: Marche, nella notte frane e sottopassi allagati

ASCOLI PICENO 16 NOVEMBRE - Sta lentamente allontanandosi dalle Marche l'ondata di maltempo che da alcune ore si sta abbattendo sull'Italia. Nella notte appena trascorsa piccole frane e smottamenti si sono registrati soprattutto nel Fermano e nell'Ascolano, con alcuni allagamenti di sottopassi e strade e un grave incidente a Jesi, che potrebbe essere stato provocato dalle pessime condizioni del manto stradale.

La Protezione civile regionale segnala parziali allagamenti di sottopassi stradali che poi sono stati chiusi al traffico, in particolare a Lido di Fermo e a Colbuccaro (Macerata), mentre numerosi, ma di dimensioni limitate, smottamenti di terreno sulle strade e nei collegamenti interni si sono verificati specialmente nella provincia di Ascoli, ma senza creare seri disagi al traffico o ai residenti. Ieri sera preoccupavano i livelli dei fiumi Tenna e Tronto, ma nelle ultime ore - sempre secondo la Protezione civile - la loro portata e' gia diminuita, cosi' come quella di altri corsi d'acqua. "L'allerta sta rientrando - dicono dalla sala operativa centrale di Ancona.A Jesi, nelle notte un grave incidente stradale forse causato dalle piogge su e' verificato in Viale della Vittoria. Feriti gravemente una donna e un uomo di 50 anni.Le piogge continueranno a interessare il Maceratese e l'Ascolano nelle prossime ore anche se, preannunciano gli esperti, con intensita' minore rispetto a ieri.