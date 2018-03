Maltempo: mareggiate travolgono condotta Consorzio bonifica Lamezia

CATANZARO, 21 MARZO - La forza del mare, con onde alte anche sei metri, ha creato anche ingenti danni alle strutture del Consorzio di bonifica di Lamezia Terme, situate tra le localita' "La Macchia" e "La Vela", nel comune di Nocera Terinese. A renderlo noto è stata la Coldiretti, evidenziando che nella zona erano in corso i lavori per la posa in opera della condotta.

La Coldiretti ha sottolineato che "tutta la fascia tirrenica fino a Scalea è interessata dalla mareggiata che sta arrecando disagi e danni". Per quanto riguarda i lavori relativi alla condotta, sono stati avviati "a totale carico del Consorzio di bonifica che utilizza fondi propri, e non sono a carico di altri Enti", per questo il presidente del Consorzio Tirreno Catanzarese, Franco Arcuri, ha espresso "grande preoccupazione per quanto sta accadendo" in attesa di quantificare i danni subiti dagli agricoltori e alle strutture del Consorzio.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.strettoweb.it