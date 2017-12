Maltempo: neve e ghiaccio, scuole chiuse, ne cuneese

CEVA (CN), 10 DICEMBRE - Scuole di ogni ordine e grado chiuse domani a Ceva e Lesegno, due Comuni della provincia di Cuneo, per le previsioni di pioggia ghiacciata e neve. I sindaci Alfredo Vizio e Luciano Sciandra hanno emesso ordinanze dopo avere letto le previsioni contenute nel bollettino di allerta idrogeologica emesso da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Fino a domani sera nella zona è in vigore l'allerta gialla per neve e piogge.