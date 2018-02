Maltempo, neve e pioggia disagi per la viabilità in Calabria

CATANZARO, 14 FEBBRAIO- Dalla tarda serata di ieri la Calabria è interessata da una nuova ondata di maltempo che ha portato un nuovo inverno in diverse zone. Abbondanti nevicate in montagna con un repentino calo delle temperature, piogge sparse in diverse aree.

Nelle zone montane si registrano nevicate intense, anche fino a 700 metri. La Sila è completamente coperta da una spessa coltre di neve, per la gioia degli appassionati dello sci. Sempre la neve ha creato disagi nel Cosentino, dove molti automobilisti sono rimasti bloccati. Sono intervenuti i mezzi spazzaneve per garantire una maggiore viabilità.

La pioggia ha interessato, invece, diverse zone della Calabria anche con rovesci di forte intensità. A Paola, sempre nel Cosentino, martedì un tratto di Via Miceli ha ceduto.

Federica Fusco