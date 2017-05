Maltempo, nubifragio nel milanese: esonda il fiume Seveso

MILANO, 12 MAGGIO- Da ieri pomeriggio violenti temporali e forti raffiche di vento funestano il milanese ed il Nord-Ovest della Lombardia. Intorno alle 23.30 di ieri, nella zona Nord di Milano è esondato il fiume Seveso, mentre il Lambro, tuttora monitorato dalla Polizia Locale, ha superato i livelli di guardia, specialmente nel tratto cittadino di Monza. Secondo gli aggiornamenti del Comune di Milano, il Severo è attualmente rientrato nel suo alveo.

Il maltempo ha provocato forti disagi alla circolazione su strade e autostrade: a Milano, riporta l'Ansa, sono ancora chiusi dei sottopassi come quello di via Stephenson, Astesani e Sant'Elia, con conseguenti rallentamenti per chi stamani deve recarsi a lavoro.

Dalle 22 di ieri sera, i Vigili del fuoco sono già intervenuti per oltre 100 chiamate, soprattutto nella zona brianzola e a Nord-Ovest del capoluogo lombardo, operando in particolare nell'ambito di allagamenti di scantinati e balconi, tetti pericolanti, cedimenti di ponteggi ed alberi caduti.

Il Dipartimento della Protezione Civile, riporta AffariItaliani, nella giornata di ieri aveva diffuso un'allerta meteo, preventivando temporali intensi, grandinate, fulmini e raffiche di vento ed invitando pertanto i comuni ad attivare "azioni di monitoraggio" contro "gli scenari di rischio temporali forti con effetti dannosi sul territorio" e gli "scenari di rischio idrogeologico ed idraulico, con effetti localizzati legati a instabilità di versante, colate di detrito o fango, fenomeni di erosione e cadute massi, locali innalzamenti dei livelli idrici".

foto: larepubblica.it

Marta Pietrosanti