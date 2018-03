Maltempo, nuove nevicate al Centro-Nord. Ancora disagi per la circolazione.

FIRENZE, 1 MARZO-L'Italia si ricopre ancora di bianco, nuove nevicate hanno interessato il Nord. Le città più interessate sono state Cuneo, Torino, Bologna, Parma e Reggio Emilia. Neve anche in Veneto, a Milano, a Firenze e a Genova dove ha incominciato a nevicare questa notte.

A Firenze la neve ha incominciato a cadere intorno all'1.30 di notte, circa 2 centimetri si sono già depositati sulle strade. In funzione i mezzi spargisale che sono entrati in azione prima nelle strade collinari e poi in città. La protezione civile del Comune rassicura e non segnala particolari criticità. Tutta la Toscana è interessata, in questo momento, da nevicate: a Chianti fino a 5 centimetri di neve. Anche il litorale si imbianca da Massa Carrara a Livorno. Le temperature sono in rialzo e la Polizia stradale informa mnon vi sono particolari disagi.

Anche Milano si è svegliata sotto la neve, ma anche qui non sono state segnalate particolari criticità. A Bologna, invece, l'areoporto Marconi comunica vi saranno possibili disagi per i voli e già ieri alcune cancellazioni sono state effettuate per il meteo. Le prefetture in Emilia hanno inoltre disposto uno stop ai mezzi pesanti che superano le 7,5 tonnellate dalle 22 di ieri. In Liguria, dove stamani Genova si è svegliata sotto la neve, non sono state segnalate situazioni particolari e non si dovrebbero avere problemi per quanto riguarda la viabilità nelle autostrade. RFI ha invece ridotto il 50% dei treni regionali per garantire il servizio in caso di criticità.

Continuano gli enormi disagi per quanto riguarda le ferrovie che da Lunedì 26 febbraio sono in tilt. Treni con ritardi che superano le due ore e moltissimi treni soppressi o cancellati. La situazione non riesce a normalizzarsi. Lunghissime code in tutte le stazioni di Italia, davanti agli sportelli di Trenitalia, che vedono passaggeri infuriati e in cerca di risposte. La situazione è particolarmente critica in quanto a pochi giorni dalle elezioni sono molti gli italiani che si stanno per mettere in viaggio. In Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscano solo il 50% dei treni regionali è in funzione nella giornata di oggi. La circolazione si è ridotta del 70% tra Genova e Milano. Disagi anche per Italo che ha soppresso alcuni collegamenti.

Il ministro dei trasporti Delrio in un'intervista al Circo Massimo ha detto: " C'è stato sicuramente un errore e le ferrovie si sono scusate hanno sopravvalutato la lora capacità-ed ha aggiunto- le Fs hanno voluto far partire tutti i treni e questo è stato un errore". Ha concluso tuttavia con un elegio a Fs definendole le ferrovie "tra le più efficienti di Europa".

Federica Fusco

immagine:meteo live