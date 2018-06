Maltempo: Piogge intense in Calabria, impegnati Protezione civile, Vigili del fuoco e Carabinieri

REGGIO CALABRIA, 16 GIUGNO - L'ondata di maltempo che dalla scorsa notte sta imperversando su diverse localita' calabresi ha creato danni soprattutto in provincia di Reggio Calabria. In particolare, forti piogge si sono abbattute sulla frazione Salice Calabro di Reggio Calabria, su Scilla e su Villa San Giovanni. Una frana ha interessato il territorio di Salice, dove sono state danneggiate alcune autovetture, e nei pressi del lungomare di Scilla, dove e' straripato il torrente Giorno. Per quanto riguarda la frana di localita' Salice sono state interessate anche alcune strade minori, invase dai detriti. In pieno centro cittadino e' caduto un albero, anche se per fortuna non si segnalano conseguenze per le persone.

A Scilla, come gia' avvenuto in passato, e' stato il vallone Livorno a invadere l'abitato con fango e detriti, via al lungomare della cittadina. Anche il torrente Oliveto ha creato danni. Le operazioni di ripristino sono state avviate dai Comuni, in accordo con la Protezione civile, intervenuta sul posto, mentre il responsabile Carlo Tansi e' in contatto diretto con i sindaci di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e con il commissario di Scilla. Numerose le richieste di intervento e di ausilio che sono giunte a Protezione civile, vigili del fuoco e carabinieri.

Un evento franoso si e' verificato questa notte, intorno alle ore 3:30, in seguito alle impreviste ed abbondanti precipitazioni (circa 100 mm di pioggia in meno di due ore) nel territorio di Salice, area collinare tra Catona ed Arghilla', nella periferia nord di Reggio Calabria. La frana, originatasi dal distacco di un costone su un terreno privato, ha riversato lungo la via Cimitero, tra Salice ed Arghilla', un ingente quantitativo di terra, pietre e detriti. Altri disagi si sono verificati nel centro di Catona, dove un albero, ubicato all'interno di una proprieta' privata, e' caduto danneggiando l'impianto di illuminazione pubblica, e nel centro storico della Citta' dove l'acqua ha danneggiato la scalinata di via Fiume.