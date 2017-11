Maltempo: scuole chiuse a Crotone; prefettura, nessuna criticita\' 

CROTONE, 17 NOVEMBRE - I sindaci di Crotone, Cutro e Rocca di Neto hanno disposto, in via precauzionale, la chiusura delle scuole per la giornata di oggi a causa del maltempo. Sulla provincia crotonese continua infatti a piovere, anche se ad intermittenza.

"La Prefettura, gia' da due giorni, effettua - si legge in una nota - il monitoraggio acquisendo notizie in tempo reale da parte dei Vigili del Fuoco, Carabinieri, amministrazione provinciale e Protezione Civile regionale. Allo stato, non sono state rilevate - si evidenzia - criticita' particolari, comunque la situazione viene costantemente seguita".