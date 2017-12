Maltempo: stop treni Pistoiese; auto in fossato, salva donna. Comune: 20 ore pioggia ininterrotta, stazione Masotti allagata

PISTOIA, 08 DICEMBRE - A causa della pioggia a Pistoia, in via di Chiazzano, un'auto è finita in un fossato: alla guida c'era una donna, riuscita a mettersi in salvo grazie all'aiuto di altri automobilisti e di passanti. La macchina, rimasta incastrata sotto un ponticello, è stata sommersa dall'acqua: sul posto intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo in attesa della rimozione.

Interrotta poi la linea ferroviaria tra Pistoia e Montecatini a seguito di allagamenti registrati a Masotti, nel comune di Serravalle, come spiega su fb l'assessore alla Protezione civile di Pistoia Alessio Bartolomei specificando che "la stazione di Masotti è chiusa per allagamenti". In alcune località collinari, si spiega poi dai vigili del fuoco nelle 24 ore i cumulati hanno superato i 100 mm. Più interventi per allagamenti, soprattutto di locali e scantinati. A Pescia inoltre, lungo la provinciale 34, tre alberi sono caduti sulla linea di alta tensione: la strada rimarrà chiusa fino a domani.