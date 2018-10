Maltempo: temporali al Sud, allerta meteo "ufficiale scuole Chiuse"

Maltempo: temporali al Sud, allerta meteo scuole Chiuse



CATANZARO, 2 OTTOBRE - Un'area di bassa pressione sul mediterraneo centrale continuera' a determinare instabilita' sulle regioni meridionali, in particolare sulle aree ioniche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, occasionalmente abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.



Le precipitazioni saranno piu' frequenti sulle aree ioniche, accompagnate da forti temporali, frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto, e' stata valutata per domani, mercoledì' 3 ottobre, allerta arancione sulla Basilicata, sulla Puglia centro meridionale, Calabria e gran parte della Sicilia. Allerta gialla su Molise, Campania, Puglia settentrionale, Sicilia occidentale e isola di Pantelleria.



Comunicato ufficiale del sindaco Abramo. A seguito dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale per tutta la giornata di domani - indicando un “livello di elevata criticità con fenomeni che possono costituire pericolo per la incolumita’ delle persone che si trovano nelle aree a rischio” - ho disposto l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della città nella giornata di domani mercoledì 3 ottobre. L’amministrazione comunale, per quanto di propria competenza, sta predisponendo le misure e le azioni volte a prevenire e contrastare eventuali danni e disagi causati dal maltempo. Si invitano i cittadini alla massima prudenza.