Maltrattamenti, botte e insulti in un asilo, sospesa insegnante

SALERNO, 11 MAGGIO – Altro caso di maltrattamenti verso bambini in un asilo. Una maestra di 54 anni dell’asilo di Giffoni Valle Piana (Salerno) è stata accusata e sospesa dalla Procura di Salerno per un anno con l’accusa di violenza ai danni dei suoi alunni.

Il provvedimento è stato eseguito in seguito alle denunce di alcuni genitori che avevano segnalato stati di malessere dei propri figli. La procura aveva disposto intercettazioni audio e video per verificare l’accaduto. La donna maltrattava ed oltraggiava i bambini – di età tra i quattro e i cinque anni – con insulti, epiteti irriverenti mentre li strattonava e tirava per le orecchie e i capelli. Il comportamento dell’insegnante aveva provocato uno stato di schock e di ansia sia nei bambini che subivano maltrattamenti sia in quelli che assistevano.

Federico De Simone