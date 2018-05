Maltrattamenti su bambini dell\'asilo, due maestre arrestate a Parma

COLORNO, 23 MAGGIO - Ancora una volta la cronaca racconta l’ennesima storia di violenza in una scuola dell’infanzia. Due maestre di una scuola materna sono state arrestate dai Carabinieri, a Colorno, nel Parmense, con la pesante accusa di maltrattamenti nei confronti dei loro alunni, bambini tra i tre e i cinque anni.

Stando all’accusa, le insegnanti avrebbero esercitato ai danni delle vittime violenze fisiche, psicologiche e impartito punizioni severe e restrittive. “Mangia col piatto in mano come un animale", in una circostanza avrebbe affermato una delle due maestre ad un bimbo, ammonito per aver “trasgredito” all’ordine di restare immobile.

Le vittime, come facilmente intuibile, vivevano con la costante paura di essere oggetto di comportamenti aggressivi e umiliazioni di ogni sorta.

Luigi Cacciatori

Immagine da: tviweb.it