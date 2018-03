Mamma del post contro Salvini:"basta razzismo o i miei figli via da questo Paese."

MILANO,11 MARZO- È Gabriella Nobile il nome dell’autrice del post virale contro Salvini e contro i toni usati dal leader della Lega in campagna elettorale.



La donna, mamma adottiva di due bambini africani,spiega che la sua bambina più piccola è scoppiata a piangere quando ha sentito che c’è un politico che se vincesse le elezioni manderebbe via tutti i neri.



La risposta del numero uno del carroccio non ha tardato ad arrivare; Salvini ha infatti invitato la mamma dei due bambini a prendere un caffè al parco, ”mentre i nostri bambini giocano” aggiunge.



La risposta della donna all’invito è stata affermativa, “ma solo dopo le elezioni” dice Gabriella che ha inoltre tenuto a precisare che il suo non è stato un post contro Salvini in quanto persona, ma che era piuttosto una denuncia sociale dati i toni accesi e di astio utilizzati dalla Lega in campagna elettorale.



Per quanto riguarda il futuro dei suoi figli Gabrielle dichiara :”se questo Paese non cambia spingerò i miei ad andarsene all’estero, in Francia o in America, in un posto in cui il futuro per le persone di colore non sia quello di fare il buttafuori da Zara."