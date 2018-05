Mamma impedisce le nozze combinate della figlia di 10 anni

MILANO,27 MAGGIO- Sarebbe dovuta partire da Milano, dove vive, per andarsi a sposare nella sua terra d’origine, il Bangladesh.

Questo è quanto sarebbe toccato a una bambina di 10 anni il cui destino è cambiato grazie alla sua coraggiosa mamma.



La donna ha infatti impedito che la figlia lasciasse l’Italia strappando il suo passaporto e denunciando il padre della bambina per presunte vessazioni e violenze.



Dal canto suo l’uomo nega ogni possibile coinvolgimento in quanto raccontato dalla moglie e per quanto riguarda la partenza della figlia si è recato al consolato per ottenere un duplicato del passaporto affinché il matrimonio da lui combinato con un ventiduenne non saltasse, chiaramente senza ottenerlo.

Ora madre e figlia si trovano a Milano in un centro d’accoglienza a Milano, non ci sarà nessuna partenza verso il Bangladesh.