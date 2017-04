Mamma Roma, l\'ultima puntata del format di Mercato Centrale dedicato ai quartieri racconta Trastever

ROMA 26 APRILE - Mamma Roma, l'evento di Mercato Centrale che incontra i quartieri della Capitale chiude la prima stagione con Trastevere. Dopo sei puntate dedicate a San Lorenzo, Monteverde, Monti, Garbatella, Prati e Pigneto, Mamma Roma annuncia l'ultimo evento prima della pausa estiva per dare appuntamento a settembre. Mamma Roma racconta e descrive il quartiere tramite un’operazione di destrutturazione del proprio capitale umano: autori, musicisti, registi, poeti, fotografi, artisti, ma, anche associazioni, enti, botteghe e tutte quelle realtà e personaggi che contribuiscono a rendere unica e inimitabile ogni borgata.

Per l'appuntamento di giovedì 27 aprile, Trastevere sarà raccontato da un nutrito gruppo di ospiti provenienti da svariati settori. Si parte con Adamo Dionisi, celebre attore amato dal pubblico per aver interpretato lo zingaro Manfredi Anacleti, nel film Suburra diretto da Stefano Sollima. Dionisi si esibirà accompagnato dalla formazione "De Noantri" composta da Edoardo Pesce, Marco Conidi, Maria Chiara Agenti, Mirco Frezza, Giovanna Famulari, Giorgio Caputo e Cristian Dionisi. Assieme proporranno musica e tradizionali di Trastevere, tra storia, storie e goliardia del passato. L'artista Mauro Sgarbi renderà omaggio al quartiere con opere ispirate alla sua storia e sarà protagonista di alcuni momenti di live painting. Sempre sul fronte artistico è prevista l'esposizione di oggetti d'arte a cura di Galleria Varsi e Palazzo Velli Expo, mentre il gioielliere artigiano Rodrigo Risivi porterà e realizzerà dal vivo alcuni particolari gioie, sempre dedicate alle bellezze del tredicesimo rione di Roma. E ancora tanta musica con le selezioni del dj Mr. Starz e il live della band La Scala Shepard, pop-folk da Roma dove convive la tradizione cantautoriale e pop italo/mediterranea con elementi provenienti dal rock inglese. Per concludere il poeta di strada Asess sarà protagonista di una performance con composizioni tutte ispirate all'atmosfera trasteverina. Il bar Coffee Pot Trastevere, poi, si occuperà dei drink, con una selezione di cocktail inediti sempre dedicati ai vicoli del quartiere.



Mamma Roma nella splendida cornice del Mercato Centrale della Stazione Termini, nel cuore pulsante della Capitale, si pone come obiettivo dare visibilità ad un quartiere romano in tutte le sue sfaccettature. L'appuntamento è per settembre con nuove idee, storie e quartieri tutti da scoprire.



Giovedì 27 aprile

Dalle 18.30 a mezzanotte

Mercato Centrale Roma

Via Giovanni Giolitti, 36 – Roma

Ingresso Libero





