Manca una settimana allo straordinario concerto di David Garrett a Scolacium

CATANZARO 20 AGOSTO - Dopo una stagione esaltante e davvero carica di soddisfazioni e successi, arriva l’ultimo straordinario evento del cartellone di Armonie d’Arte Festival: David Garrett ed il suo violino in concerto al Parco Archeologico di Scolacium, a Roccelletta di Borgia il 27 agosto h. 22.00.

Si chiude così la stagione sfavillante del Festival diretto da Chiara Giordano, quest’anno dedicato al tema di DUETS, del dialogo, della dualità, che ha visto susseguirsi sul palcoscenico artisti stellari del calibro dei 2Cellos, con i quali ha avuto inizio la stagione 2017; Chucho Valdès e Gonzalo Rubalcaba con i loro due mirabolanti pianoforte; Hiromi e Edmar Castaneda in un dialogo ancora vibrante fra arpa e piano a ritmo jazz; la Carmen di Bizet con cui Armonie d’Arte ha coronato il sogno di portare la grande lirica fra le pietre millenarie di Scolacium, e ancora teatro, danza, arti visive, video installazioni, produzioni originali, e domenica 27 agosto gran finale con un artista ancora giovane ma già leggendario come David Garrett.Bello, bellissimo con il suo violino, ha prestato il suo volto ed il suo sguardo intenso a Paganini per il film del 2013 dal titolo “Il violinista del diavolo”, fra i più apprezzati musicisti e compositori contemporanei a livello mondiale, a Scolacium per Armonie d’Arte Festival assieme a Julien Quentin al pianoforte, eseguirà un programma che dalle pagine più affascinanti del repertorio classico passa a quelle spumeggianti del repertorio più popolare, attraverso virtuosismi inauditi e indimenticabile lirismo, in un concerto che diventa un viaggio nella musica, un dialogo serrato e catturante tra codici musicali diversi, ma che parlano una sola lingua: quella dell’arte e della bellezza.



E il silenzio millenario di Scolacium tornerà a innalzarsi al cielo e a segnare un altro momento altissimo e memorabile di questo luogo e di Armonie d’Arte Festival, che ha fatto parlare di sé ad ogni latitudine per il livello dei suoi protagonisti e che ancora dopo la sua serata conclusiva è destinato a lasciare il segno.



Un appuntamento di richiamo internazionale e dunque davvero imperdibile, quello del 27 agosto h.22.00: biglietti ancora disponibili su www.armoniedarte.com e sul circuito sicuro di www.geticket.it, sia on line che nei punti vendita autorizzati.

