Manchester: Ariana Grande torna domenica con concerto/evento

Londra, 30 maggio 2017 - Dopo l'attentato che ha sconvolto il mondi occidentale per la sua cruenza, Ariana Grande torna a Manchester con un evento, battezzato "One Love Manchester" che si svolgerà allo stadio di cricket dell'Old Trafford, che può ospitare fino a 65.000 persone nel caso di concerti.

"Non smetteremo di cantare o inizieremo a farlo nella paura. Non consentiremo che queste (tragedie) ci dividano. Non permeteremo all'odio di vincere" è quanto ha dichiarato la cantante, aggiungendo che "la nostra risposta a questa violenza deve essere restare ancora più uniti, per aiutarci l'un l'altro, per dare più amore, per cantare più forte e vivere più gentilmente e generosamente di quanto abbiano fatto finora".

"Continueremo ad onorare coloro che abbiamo perso, i loro parenti, i miei fan e tutti coloro che sono stati colpiti dalla tragedia. Loro resteranno nei miei pensieri e nel mio cuore ogni giorno e penserò a loro ogni giorno in ogni caso che farò per il resto della mia vita", ha concluso la popstar, che, a seguito dell'attentato di lunedì scorso, aveva interrotto il suo tour.

il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto al fondo "We Love Manchester Emergency Fund", istituito dal consiglio comunale e dalla Croce Rossa britannica.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www,manchestereveningnews.co.uk