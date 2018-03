Manila: incendio scoppiato in hotel. Almeno 4 morti e 19 i dispersi

MANILA, 18 MARZO - Almeno quattro persone sono morte in un incendio scoppiato questa mattina in un hotel a Manila, nella capitale delle Filippine, e 19 sono rimaste intrappolate all'interno dell’edificio, mentre i soccorritori stanno evacuando personale dal tetto dell’albergo.

Il marescialle dei vigili del fuoco, onas Silvano, ha dichiarato che il rogo è iniziato al secondo piano del Waterfront Manila Pavilion Hotel a Manila City, dove erano in corso lavori di ristrutturazione.

Le vittime erano tutti membri del personale della struttura, tra cui due guardie. Sei persone sono state trasportate in ospedale per intossicazione da fumo. Una squadra di soccorso ha trovato almeno 19 persone intrappolate al quinto piano, "sono vivi e in costante comunicazione con la squadra di soccorso", ha detto Uy che ha aggiunto: "Tutti gli ospiti dell'hotel da 350 stanze sono stati evacuati".

I soccorritori e le forze dell'ordine hanno isolato la zona dell'hotel, che si trova nel cuore del distretto turistico di Manila. Sul posto sono intervenute decine di mezzi dei vigili del fuoco.

Fonte immagine:tendenzeonline.info

Alessia Panariello