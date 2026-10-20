Manoscritto del Cinquecento recuperato dai Carabinieri e restituito allArcidiocesi di Perugia

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Un autentico manoscritto del 1524 è stato restituito allArcidiocesi di Perugia-Città della Pieve dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Perugia. Il prezioso volume, appartenuto alla Compagnia del Santissimo Sacramento di Deruta, è stato consegnato nelle mani dellArcivescovo metropolita Mons. Ivan Maffeis. Le indagini, avviate nello scorso mese di maggio, hanno preso le mosse dal monitoraggio del web finalizzato al contrasto del commercio illecito di beni culturali.

Individuato su Facebook

I militari hanno scoperto il manoscritto su una pagina Facebook che ne annunciava limminente restituzione da parte di unassociazione culturale di Deruta allarchivio parrocchiale. Gli accertamenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Perugia e condotti con lausilio dellArchivio Diocesano, hanno permesso di ricondurre la pertinenza del bene alla Confraternita del Santissimo Sacramento di Deruta. Una dicitura presente nel volume recita: «è de la divota compagnia del santissimo e glorioso sacramento corpo de Cristo fatta in Diruta nela chiesa de San Francesco». Gli inquirenti hanno inoltre accertato lindiscutibile valenza culturale del manoscritto, tutelata dalla normativa vigente.

Ricostruiti i passaggi di proprietà

Le indagini hanno consentito di ricostruire i passaggi di proprietà del manoscritto e di identificare un noto bibliofilo ed esperto del settore, deferito in stato di libertà per ricettazione di beni culturali. Secondo la ricostruzione, lavrebbe venduto allassociazione culturale per la somma di 5.000 euro. La restituzione del volume, oltre allevidente valore storico, assume un forte valore simbolico per le comunità di Perugia e Deruta, restituendo loro una testimonianza autentica della propria storia ecclesiastica e sociale.

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Tutela del patrimonio culturale

Lattività rientra nei compiti istituzionali del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, che ha competenza esclusiva nel settore e svolge controlli costanti su tutto il territorio nazionale. Questo episodio rappresenta unulteriore significativa testimonianza dellazione di salvaguardia del patrimonio culturale svolta dallArma dei Carabinieri, a presidio della memoria storica e dellidentità culturale del Paese.