Manovra bis: Ok da parte dell\'Ue. Richiamo sulle riforme

BRUXELLES, 22 MAGGIO - Arriva il via libera da parte dell'Ue alla manovra bis: “L'Italia conferma che le misure di bilancio addizionali richieste per il 2017 sono state prese e che quindi, in questa fase, nessun passo ulteriore è giudicato necessario per rispettare la regola del debito”. Così la Commissione europea nel pacchetto di primavera che contiene l'analisi dei conti pubblici e le raccomandazioni.

La Commissione afferma inoltre che gli impegni sulle riforme descritti nel Programma nazionale di riforma (PNR) sono “sufficientemente ambiziosi, ma l'assenza di dettagli sull'adozione e di un calendario dell'attuazione limita la loro credibilità”. Piccola stoccata dunque, rivolta non solo all'Italia ma anche a Portogallo e Cipro, da parte di Bruxelles, che però precisa: “Non c'è base per portare avanti una procedura per squilibri macroeconomici, purchè ci sia un'implementazione piena delle riforme raccomandate”.

Claudio Canzone

Fonte foto: eastjournal.net