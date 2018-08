Manovra, nessuna abolizione 80 euro

ROMA, 9 AGOSTO 2018 – Arriva la smentita. Secondo alcune fonti di Palazzo Chigi, non sarebbe vera l'ipotesi paventata oggi da alcuni quotidiani, di abolire il provvedimento degli 80 euro per finanziare la flat tax o per finanziare gli sgravi fiscali.

Sul caso è intervenuto anche Matteo Salvini, leader della Lega e ministro dell'Interno. "Il governo non pensa di togliere gli 80 euro e non vuole aumentare l'Iva". Salvini ha poi aggiunto: "lavoriamo per attuare il programma", "spiace dover rincorrere alcune indiscrezioni dei giornali, palesemente false e che servono solo per riempire le pagine dei quotidiani in agosto".

Diana Sarti

Fonte foto: ilgiornale.it