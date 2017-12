Mantova, madre uccide figli di due e cinque anni e tenta il suicidio

MANTOVA, 7 DICEMBRE - Duplice figlicidio tra le province di Reggio Emilia e Mantova: una donna di 39 anni avrebbe ucciso i suoi due figli, di due e cinque anni, e poi avrebbe tentato di suicidarsi.

Il primo ad essere trovato morto sarebbe stato il bambino di 5 anni, ucciso a coltellate. Il corpo del bimbo è stato rinvenuto, accanto alla madre, dai Carabinieri all’interno di un’automobile nella campagna di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia. La donna è stata soccorsa e trasportata in un ospedale di Reggio Emilia, dove è tuttora ricoverata. Non sarebbe in pericolo di vita.

Nella casa in cui risiedeva la donna, a Suzzara (Mantova), gli uomini dell’Arma hanno trovato priva di vita anche la sorellina di due anni. Dalle prime informazioni emerse, sembrerebbe che la bimba sia stata soffocata. La tesi, non ancora suffragata dagli organi preposti, è che la madre abbia ucciso anche lei.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri. Risulta possibile, scrivono i media locali, che in passato la donna abbia avuto problemi psichici.

Luigi Cacciatori

Immagine da cinisionline.it