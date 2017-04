Maratona di Roma, 16 mila runner nonostante il temporale

ROMA, 2 APRILE – “Auguriamo ali a tutti gli atleti, tantissimo divertimento che è la cosa principale. Che vinca il migliore, anzi che vincano i migliori, perché ci sono tante partenze e tante gare. Noi siamo qui. Roma offre il suo spettacolo più bello, tra l'altro quest'anno c'è il patrocinio dell'Unesco. In bocca al lupo a tutti”, sono state le parole di Virginia Raggi prima della partenza della 23/a Maratona ''bagnata'' di Roma.



Oltre 16.000 runner di 131 nazioni e decine di migliaia di cittadini e turisti hanno partecipato alla Fun Run di 4 chilometri, con partenza e arrivo della maratona in via dei Fori Imperiali, mentre la non competitiva è partita sempre da via dei Fori Imperiali e si è conclusa all'interno del Circo Massimo. La prima partenza è stata quella degli handbiker, intorno alle 8.30, mentre il tempo limite fissato per chiudere la maratona è di 7 ore e 30 minuti. Il percorso è quello classico, con oltre 500 siti di interesse storico, archeologico e architettonico toccati dal tracciato.



I vincitori: nella gara maschile, ha tagliato per primo il traguardo in via dei Fori Imperiali Shura Kitata Tola con il tempo di 02h07'30'', davanti ai keniani Dominic Ruto (2h09'10'') e Bejamin Bitok (2h09'16''). Nella corsa femminile invece si è imposta Rahma Tusa Chota (2h27''21), già vincitrice della scorsa edizione, che ha staccato di oltre quattro minuti le connazionali Mestawot Tadesse Shankutie (2h31'41'') e Abeba Tekulu Gebremeskel (2h32'08'').

Nella prova di handbike, Alex Zanardi si è imposto ancora una volta (per la sesta volta, su sette partecipazioni), con il tempo di 1h10'06''. "Sono felicissimo - ha detto l'olimpionico - Correre qui è un privilegio e Roma mi porta fortuna. Stavo andando più veloce dello scorso anno fino a metà gara, poi il temporale mi ha costretto a rallentare, ma sono comunque contento della mia prestazione". Alex Zanardi è stato premiato dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, e dal presidente Maratona di Roma Enrico Castrucci.



Maria Azzarello

Credit:www.maratonadiroma.it