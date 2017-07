MARCELLO COME HERE - Aspettando il Magna Graecia Film Festival

CATANZARO, 21 Luglio - Grande trepidazione intorno alla XIV edizione del Magna Graecia Film Festival. Manca poco più di una settimana e la città di Catanzaro si arricchirà di tantissime celebrità del piccolo e grande schermo, grazie alla kermesse cinematografica ideata e diretta da Gianvito Casadonte.

Nell’attesa, oggi, al Cinema Teatro Comunale, si terrà un evento speciale: “Marcello come here – Aspettando il MGFF”. Questa edizione è, infatti, dedicata al più amato fra gli attori italiani, Marcello Mastroianni. Doveroso, quindi, far immergere il pubblico nella dimensione di questo grande artista attraverso la visione di due film cult, scelti tra i tanti che lo vedono protagonista.

Il primo sarà proiettato questa sera, alle ore 20.30. Il pubblico potrà vedere “Ieri, oggi e domani”, opera diretta da Vittorio De Sica, il cui nipote, Andrea, sarà presente alla manifestazione perché in concorso con la sua opera prima. Un lungometraggio memorabile, che vinse nel 1965 l’Oscar come miglior film straniero, nel quale Mastroianni è affiancato da una straordinaria Sophia Loren.

Il secondo appuntamento sarà venerdì 28 luglio, il giorno prima dell’inizio del Festival, con “Una giornata particolare” che vede alla regia il compianto Ettore Scola, per sempre presidente onorario del Magna Graecia Film Festival.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Cinema Comunale, la Casa del cinema, il cine-forum CinemaZaro e la Cineteca della Calabria.

«Due proiezioni speciali – ha affermato Casadonte – che abbiamo voluto proporre non solo per far rivivere il mito di Marcello Mastroianni e farlo conoscere anche ai più giovani, ma anche per rivitalizzare il centro storico di Catanzaro che durante l’estate tende a spopolarsi. Vedere la sala piena di un cinema in piena estate, sarà una bella emozione!»