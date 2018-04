Marche: operazione \'Easy Job\' denunciati 53 dirigenti Regione per 776 indebite assunzioni

ANCONA, 23 APRILE - La guardia di finanza di Macerata ha segnalando all'autorita' giudiziaria 53 dirigenti regionali che, nel tempo, violando le disposizioni in tema di previsione del fabbisogno organico delle pubbliche amministrazioni, hanno permesso l'assunzione a tempo indeterminato di 776 lavoratori a tempo determinato, contravvenendo anche alla norma di rango costituzionale che prevede l'ingresso alle dipendenze per concorso.

Le attivita' investigative avvenute nell'ambito dell'operazione 'Easy Job' hanno permesso - si legge in una nota - di accertare che i dirigenti denunciati, con le loro condotte illecite, hanno causato una spesa per l'ente Regione che, alla data di ultimazione delle indagini, e' stata stimata in oltre euro 121mila euro, pari, cioe', all'importo degli emolumenti corrisposti ai dipendenti indebitamente stabilizzati.La complessa attivita' operativa, che si e' sviluppata per oltre 18 mesi su tutto il territorio regionale ha permesso di far emergere sistematiche e diffuse violazioni. In particolare, i dirigenti denunciati hanno, prima di tutto, eluso la normativa di settore, omettendo di predisporre i previsti "Piani triennali del fabbisogno del personale", documento fondamentale per consentire, alla Regione Marche, di preventivare le necessita' di personale da assumere. Tale omissione, determinando la mancata verifica preventiva delle effettive esigenze di assunzioni, ha consentito la "stabilizzazione" indebita di 776 dipendenti gia' assunti a tempo determinato. In molti casi, inoltre, non sono state attivate le necessarie procedure di concorso pubblico, mentre in altri si e' proceduto alla predisposizione di "bandi fotografia", secondo le accuse, veri e propri provvedimenti illeciti, formati esclusivamente per assumere dipendenti predeterminati. La Gdf ha infine provveduto a segnalare l'intero contesto delineato alla Procura Regionale della Corte dei Conti, presso la sezione giurisdizionale per la Regione Marche di Ancona, per le valutazioni di competenza.