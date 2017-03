Marco Ligabue ecco il nuovo singolo "Cuore Onesto" e il nuovo album "il mistero del Dna" (Video)

MILANO 07 MARZO - Da oggi nelle radio “CUORE ONESTO”, il nuovo brano di MARCO LIGABUE. Il singolo, scelto per lanciare il terzo album da solista, è una delle 9 tracce contenute nel disco “Il mistero del DNA” disponibile nei negozi da venerdì 10 marzo.

Ho scritto “Cuore Onesto” – racconta Marco Ligabue – per resistere, resistere emotivamente, anche partendo da una canzone, all’idea generale dell’individualismo; per ribellarmi al cinismo del “tanto non cambierà mai nulla”.Il brano parte lentamente con un accompagnamento di pianoforte per poi esprimersi completamente con chitarre elettriche molto graffianti. Un arrangiamento scelto per raccontare al meglio il concetto del testo: tra dolcezza e schiettezza, intimità e liberazione.Il videoclip di “Cuore Onesto” è stato girato a metà febbraio in Benin (Africa Occidentale), dove da tre anni Marco è impegnato con la Onlus Buona Nascita in progetti legati alla malnutrizione dei bambini. I bambini, la loro luce, i loro occhi pieni di vita e la bella Francesca De André (nipote di Fabrizio), sono i protagonisti del video.

Il nuovo album di Marco Ligabue ha un profilo più rock rispetto ai due dischi precedenti. Composto da 9 brani, sono 9 canzoni che raccontano 9 destini, 9 DNA differenti. Un viaggio che vuole andare a scoprire, in ogni singola storia, se il DNA è la nostra traccia distintiva di partenza o un destino, una risposta già scritta per sempre. Canzoni che hanno come filo conduttore storie vere. Marco Ligabue, già impegnato da mesi in eventi per le scuole con il progetto di legalità di cui è portavoce, dal 10 marzo sarà negli instore di moltissime città italiane con set acustico e firmacopie!

10/03 ROMA - Discoteca Laziale h.18

11/03 PALERMO - Feltrinelli h.18

12/03 REGGIO EMILIA - iPetali h.18

13/03 MILANO - Eataly Smeraldo h.18

14/03 TORINO - Mondadori h.18

15/03 PADOVA - Mondadori h.18

16/03 FIRENZE - Galleria del Disco h.17

17/03 MIRABELLA EC. (AV) - C. C. il Carro h.18

18/03 BARI - Riviera h .18

19/03 OSTUNI (BR) - Piazzetta S.Oronzo h 19

21/03 S. GIOV. T. (CH) - Libr. Coop h.18

25/03 ASCOLI PICENO - Caffè dei Capitani h17

07/04 COSENZA - Feltrinelli h.18