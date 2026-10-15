Mare Pulito 365, Montuoro rilancia i controlli sulle coste della Calabria

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La riunione a Falerna Marina mette al centro il coordinamento tra enti e la programmazione per autunno e inverno con un ruolo più attivo dei cittadini attraverso l’app CalabriAmbiente

La tutela del mare in Calabria prosegue oltre la stagione estiva. È il messaggio al centro dell’intervento dell’assessore Antonio Montuoro, che ha illustrato gli obiettivi di Mare Pulito 365 in occasione di un incontro a Falerna Marina con tecnici, operatori e vertici degli enti regionali coinvolti nelle attività di controllo ambientale.

La riunione ha rappresentato un momento di confronto per rafforzare il coordinamento operativo e programmare gli interventi necessari durante autunno e inverno. L’obiettivo indicato dall’assessore è dare continuità alla sorveglianza del territorio, attraverso controlli costanti e una maggiore capacità di risposta alle criticità.

Mare Pulito 365 e la continuità dei controlli ambientali

Il principio alla base di Mare Pulito 365 è considerare la salvaguardia delle acque e delle coste un impegno quotidiano. La qualità dell’ambiente marino richiede infatti attenzione anche nei mesi in cui diminuisce la presenza di bagnanti e visitatori.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

La programmazione fuori stagione assume quindi un ruolo centrale: permette di organizzare le attività, mantenere il presidio del territorio e affrontare le situazioni che potrebbero compromettere il mare e il litorale.

Montuoro ha sottolineato come questo lavoro richieda presenza sul campo, continuità e tempestività, elementi che devono accompagnare l’azione degli enti durante tutto l’anno.

Il coordinamento tra Calabria Verde ARPACAL e le altre strutture

Una parte dell’intervento è stata dedicata agli operatori impegnati quotidianamente nella protezione ambientale della Calabria. L’assessore ha ringraziato i sorveglianti idraulici di Calabria Verde, i tecnici di ARPACAL, il Consorzio di Bonifica, il Dipartimento Ambiente e tutte le strutture coinvolte.

Il confronto tra queste realtà è essenziale per collegare le osservazioni raccolte sul territorio alle successive verifiche e agli interventi di competenza. Rafforzare il coordinamento significa rendere più efficace la circolazione delle informazioni e favorire una gestione condivisa delle criticità.

L’incontro di Falerna Marina si inserisce in questa prospettiva, con l’intento di consolidare la collaborazione tra chi svolge attività operative e chi partecipa alla pianificazione degli interventi.

App CalabriAmbiente più spazio alle segnalazioni dei cittadini

Accanto ai controlli e al lavoro degli operatori, Montuoro ha richiamato il contributo della partecipazione dei cittadini, indicando nel nuovo aggiornamento dell’app CalabriAmbiente uno degli strumenti per rafforzarla.

Secondo quanto illustrato dall’assessore, l’aggiornamento consentirà di segnalare situazioni di mare sporco, scarichi sospetti, incendi e abbandono di rifiuti, facilitando la trasmissione delle informazioni agli enti competenti.

Le segnalazioni possono contribuire a far emergere problemi osservati sul territorio. Resta fondamentale distinguere l’indicazione di una possibile anomalia dall’accertamento delle sue cause, che richiede le verifiche delle strutture preposte.

La tecnologia diventa così un supporto al monitoraggio e un canale di collegamento tra comunità e istituzioni.

Proteggere il mare calabrese in ogni stagione

La direzione indicata da Antonio Montuoro è costruire una tutela ambientale che mantenga continuità durante tutti i dodici mesi, unendo controlli, strumenti tecnologici e collaborazione istituzionale.

Difendere il patrimonio costiero significa proteggere un bene che incide sulla qualità della vita dei residenti, sull’attrattività dei territori e sulle attività legate al mare. Per questo, il percorso di Mare Pulito 365 punta a mantenere alta l’attenzione anche dopo l’estate, quando la prevenzione e la programmazione restano decisive per la stagione successiva.