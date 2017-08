Margherita di Savoia, nuovo caso di razzismo: "Non voglio gente di colore in casa"

MARGHERITA DI SAVOIA (BAT), 16 AGOSTO - Una storia che ha dell’incredibile, ma che non sorprende considerato il recente caso di Verona, dove una quindicenne italiana di colore era stata rifiutata da una gara canora per ‘mancanza di requisiti’. Accade a Margherita di Savoia, nella provincia Barletta-Andria-Trani, dove una coppia nata a Cuba ma italiana da anni è stata rifiutata da un proprietario di una casa già affittata per le vacanze estive.

Protagonisti di questa storia sono Cristobal e Josephine, coppia di colore nata a Cuba ma italiana e residente da anni a Milano. La coppia è solita trascorrere in Puglia le proprie vacanze, poiché innamorata della città termale. Dopo aver affittato una casa anche quest’anno, si sono ritrovati dinanzi ad una spiacevole sorpresa, causata dal rifiuto del proprietario di accoglierli nonostante la caparra versata.

La versione della coppia è del resto confermata dal proprietario, che ha ribadito di non volere in casa gente di colore. La coppia non ha denunciato il proprietario ma ha voluto raccontare l’accaduto per fare in modo che simili eventi smettano di verificarsi: «Abbiamo sempre trovato grande accoglienza qui in Puglia. Il comportamento di queste persone ci è sembrato davvero inqualificabile: da ignoranti, diciamo». La vicenda si è poi fortunatamente conclusa positivamente, dato che grazie ad amici la coppia è poi riuscita a trovare una sistemazione alternativa.

La delusione della coppia è poi accompagnata da un auspicio finale: «Mi auguro che certe persone aprano i loro orizzonti e non giudichino l’altro per il colore della pelle. La Puglia, per fortuna, è fatta di gente diversa» - conclude Cristobal.

foto da: immediato.net

Cosimo Cataleta