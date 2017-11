Mariano Rajoy a Barcellona in vista del voto regionale di dicembre

BARCELLONA, 12 NOVEMBRE 2017 - Il premier spagnolo Mariano Rajoy per la prima volta dopo il commissariamento della Catalogna ha inaugurato la campagna del Partito Popolare della Catalogna in vista delle elezioni del 21 dicembre.

A Barcellona Rajoy ha detto di voler "recuperare la Catalogna" con la democrazia e ha presentato il candidato del Partito popolare, Xavier García Albiol, invitando la "maggioranza silenziosa" dei catalani a "riempire le urne con la verità". Rajoy ha sostenuto che le elezioni aiuteranno a porre fine "alla distruzione separatista". La decisione di applicare l'articolo 155 della Costituzione - che toglie i poteri al governo locale catalano - è nata, ha spiegato, dopo aver "esaurito tutte le vie".

Rajoy ha difeso il provvedimento che si rendeva necessario al fine di interrompere il "delirio dei separatisti". "Abbiamo dovuto recuperare il rispetto per la libertà e la convivenza ed è stato urgente ripristinare l'autogoverno e l'interesse generale", ha continuato Rajoy. Il premier spagnolo ha lanciato un appello alle aziende invitandole a non fuggire, soprattutto in questo momento di incertezza sulle sorti della Catalogna nel quale centinaia di aziende hanno trasferito la loro sede legale fuori dal territorio indipendentista.

Fonte immagine secoloditalia

Claudia Cavaliere