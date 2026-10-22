Mariarita Cupersito alle celebrazioni per l'84° anniversario della Battaglia di El Alamein in Egitto.

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La giurista e giornalista italiana Mariarita Cupersito ha preso parte con una delegazione italiana alle annuali celebrazioni ufficiali che commemorano l'anniversario delle battaglie di El Alamein al Sacrario Militare in Egitto.

Alla cerimonia hanno partecipato figure istituzionali quali il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, l’ambasciatore d’Italia in Egitto, Agostino Palese, e il capo dell’Ufficio per la tutela e la cultura della memoria della Difesa (UTCMD), generale di corpo d’armata Andrea Rispoli.

Alle celebrazioni per onorare i caduti delle tre battaglie del 1942 era inoltre presente una delegazione di paracadutisti del gruppo «Congedati Folgore» e della «Compagnia El Alamein». A margine dell’evento, i paracadutisti, tra cui ex militari e membri del Progetto El Alamein, hanno effettuato lanci direttamente sulle storiche postazioni nel deserto egiziano.

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Già avvocato e funzionaria ministeriale nonché giornalista, scrittrice ed esperta di geopolitica, Mariarita Cupersito vanta una carriera internazionale di alto profilo che l’ha portata a collaborare con importanti istituzioni globali: attualmente è associata all’International Institute for Strategic Studies e al Global Diplomatic Forum, è ambasciatrice dell’Institute for Economics & Peace ed è stata nominata Ambasciatrice Globale per l’Italia al Global Council for Responsible AI nel corso di una cerimonia che si è tenuta presso la Camera dei Lord di Londra; collabora in qualità di esperta con la Commissione Europea e fa parte del Policy Network on AI delle Nazioni Unite. È tra i membri del World Economic Forum e dell’European Society of Criminology ed è Italy City Chair nell’ambito dell’organizzazione globale G100 per Comunicazione, Advocacy e Mediazione.

Partecipa attivamente a eventi, conferenze istituzionali e vertici globali in varie parti del mondo. I suoi studi e articoli sono stati citati in numerose pubblicazioni internazionali, ricerche accademiche e tesi universitarie e ha ottenuto riconoscimenti dalla Banca Mondiale per il suo contributo alla realizzazione del report “Women, Business and the Law”. Negli ultimi anni ha ricevuto dalla Francia la Médaille d’Honneur des Services Bénévoles dell’ANPDSB (Action Nationale Promotion et Développement des Services Bénévoles), un importante riconoscimento a testimonianza del suo impegno per le cause umanitarie e sociali, è stata inclusa nella lista Unstoppable Women di Startup Italia nonché tra le Global 200 Women Power Leaders, lista stilata annualmente da White Page International che celebra a livello mondiale donne leader nei rispettivi settori, con premiazione a Riyadh.