Mario Più e Andrea Ricci nel nuovo singolo dal titolo "Super"

Ascolta “Super” su Spotify > http://tiny.cc/36clzz

Andrea Ricci, dj/producer italiano, torna con il suo nuovo singolo dal titolo “Super” in collaborazione con Mario Più.

“Super” è un viaggio pulsante nel cuore della Techno!



Rilasciata su Riot Recordings (etichetta di Frankyeffe), questa produzione realizzata a quattro mani, mette in luce il sound caratteristico dei due producers.

Le linee di basso trascinanti e i ritmi ipnotici creano un’atmosfera coinvolgente,

tutta da vivere nei club e festival.

Andrea Ricci commenta così il nuovo singolo “Super”:

“E’ stato un piacere enorme collaborare con Mario Più, una leggenda della musica techno e progressive che ha sfornato migliaia di hit, un artista ricco di sfumature e con il suo stile inconfondibile”.

“Super” è disponibile da Venerdì 6 Settembre su tutti i digital stores e Spotify.

Andrea Ricci, dj/producer originario di Parma, ha fatto il suo ritorno sulla scena in seguito al suo trascorso artistico che lo ha portato a condividere la consolle con artisti come Ricky Le Roy, Francesco Zappalà, Paolo Kighine, Gabry Ponte e DJ Tatanka per il format “Dorian Gray”.

"Butterfly" (GAS RECORDS), "Utopia" (GAS RECORDS), "Giorgiana”(disco suonato anche da Timmy Trumpet), “In My Mind” (GAS RECORDS), “IT ALARM”(GAS RECORDS), “NO STOP” (uscito su Riot Recordings di FRANKYEFFE), “I Want To Dream” (Gas Records), “I Love Techno”(Riot Recordings) e “Fuck The Sound”(Riot Recordings) sono i titoli delle sue recenti produzioni disponibili su tutti i digital stores e Spotify.

I dj set di Andrea Ricci sono esplosivi, ricchi di energia e trasportano il pubblico in un vero e proprio viaggio nel mondo della Techno.

Segui Andrea Ricci

instagram.com/andreariccidj

SPOTIFY: http://tiny.cc/y444xz

Segui Mario Più

instagram.com/mariopiuofficial/

SPOTIFY: http://tiny.cc/m4ikzz