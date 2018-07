Marocco: AfDB, 100 mln di euro a Banca centrale popolare

RABAT, 2 LUGLIO - Il consiglio di amministrazione dell'African Development Bank (AfDB) afferma in un comunicato stampa, di aver approvato mercoledì 27 giugno una linea di credito di 100 milioni di euro a beneficio della Banca centrale popolare del Marocco (BCP).

Il finanziamento, consentirà alla BCP di rafforzare le sue attività di finanziamento commerciale nei settori dell'agricoltura, dell'istruzione, della sanità e delle infrastrutture nell'Africa occidentale, principalmente in Costa d'Avorio, in Guinea in Mali e in Senegal.

Oltre che a promuovere l’integrazione regionale e lo sviluppo del commercio, la linea di credito contribuirà concretamente a migliorare la competitività economica dei paesi interessati, generando entrate pubbliche all'esportazione e creando opportunità di lavoro, in particolare nei settori ad alta intensità di manodopera come l'agricoltura, attesta l'AfDB.

"La nostra partnership con la Banca centrale popolare sosterrà la cooperazione sud-sud del Marocco", ha dichiarato Mohamed El Azizi, direttore generale della Banca africana di sviluppo per la regione del Nord Africa. "Questo meccanismo servirà come leva per rafforzare la capacità produttiva e stimolare la crescita in Africa occidentale, attraverso il finanziamento dello sviluppo del settore privato", afferma Leila Mokaddem, responsabile nazionale della Banca in Marocco.

L'operazione "incontra due delle cinque maggiori priorità" della Banca africana di sviluppo, ovvero "nutrire e industrializzare l'Africa"

Luigi Palumbo