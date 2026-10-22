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Marquez sfida Martin: la strategia per il titolo MotoGp a Phillip Island

Nicola Cundò
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Marquez sfida Martin: la strategia per il titolo MotoGp a Phillip Island
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Il Gran Premio d'Australia a Phillip Island si preannuncia come un momento cruciale per il campionato MotoGp. Marc Marquez, pilota della Ducati, ha le idee chiare: "Vengo in Australia per stare il più vicino possibile ai 37 punti" che lo separano dalla vetta della classifica. Un distacco importante, ma non incolmabile, considerando le cinque gare rimanenti e la determinazione dello spagnolo.

Un weekend all'insegna dell'incertezza meteo

Le condizioni meteorologiche a Phillip Island sono spesso imprevedibili, e Marquez ne è consapevole: "Sarà un weekend interessante. Innanzitutto per le previsioni meteo, e poi perché il circuito mi piace". Il pilota ha aggiunto: "Mi concentrerò giorno per giorno. Qui, l'instabilità del tempo rende tutto più complicato per i piloti". Un fattore che potrebbe rimescolare le carte in tavola e offrire opportunità a chi saprà adattarsi meglio.

La strategia di Marquez per le ultime gare

Intervistato prima del weekend australiano, Marc Marquez non nasconde le sue ambizioni: "Nelle cinque gare che restano cercherò di sommare più punti di Martin in ciascuna di esse. Questa è l'intenzione fin da giovedì". La sfida è lanciata al rivale Martin e alla sua Aprilia, ma anche a Bezzecchi, altro pilota in lotta. La caccia al titolo è aperta e ogni punto sarà fondamentale.

La stagione entra nella fase decisiva e tutti gli occhi sono puntati su Phillip Island, dove Marquez proverà a ridurre il divario e a tenere vivo il sogno del titolo iridato. La sua esperienza e la sua determinazione saranno armi letali in una battaglia che si preannuncia emozionante fino all'ultima curva.


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Argomenti:
marc marquez motogp phillip island titolo martin bezzecchi ducati gran premio d'australia campionato motociclismo

Scritto da Nicola Cundò

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