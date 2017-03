Marra: "dissi alla Raggi che volevo andarmene"

ROMA, 9 MARZO- "Più volte ho manifestato al sindaco Raggi che volevo andare via". Sarebbero queste le parole che Raffaele Marra, secondo quanto affermato dall'Ansa, avrebbe esposto durante l'interrogatorio del 20 dicembre scorso all'interno del carcere di Regina Coeli.

L'ex capo del Personale del Campidoglio avrebbe riferito la propria volontà di voler abbandonare la carica occupata durante i giorni in cui il proprio nome risultava presente in tutte le testate giornalistiche. "Io non sono corrotto - avrebbe inoltre aggiunto Marra - sono una persona perbene. Il mio rapporto con Scarpellini era solo amichevole, forse l'ho visto 10 volte".

Il processo per corruzione avrà inizio il 25 maggio prossimo e saranno chiariti i dettagli che, nel corso delle indagini, sono emersi a proposito gli sms riguardanti gli incarichi e le retribuzioni del Campidoglio che lo stesso Marra avrebbe suggerito.

Secondo quanto scritto dall'Agenzia Nazionale Stampa Associata, l'ex finanziere braccio destro della Raggi avrebbe inoltre scritto a Salvatore Romeo "Domani ti mando i provvedimenti da adottare, i possibili incarichi e le retribuzioni.

Alessia Terzo

