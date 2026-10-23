Marta Bassino e il gigante di Soelden: aspettando Goggia e Brignone

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La Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 prende il via con il tradizionale gigante femminile di Soelden, sulla pista del ghiacciaio Rettenbach. Un appuntamento che segna l'inizio della stagione invernale e che, per l'Italia, assume un significato particolare: ai cancelli di partenza mancheranno infatti Sofia Goggia e Federica Brignone, e i riflettori sono tutti puntati su Marta Bassino.

Marta Bassino, un legame speciale con Soelden

La piemontese, 30 anni, due titoli iridati e sette vittorie in Coppa del Mondo, ha un rapporto intenso e contrastante con la località austriaca. Proprio qui nel 2016 ha esordito nel massimo circuito, e nel 2020 ha conquistato una vittoria che le ha aperto la strada verso la Coppa di specialità. Tuttavia, Soelden le evoca anche un ricordo doloroso: lo scorso anno, alla vigilia della gara, un infortunio le fece saltare l'intera stagione, comprese le Olimpiadi di Cortina. Nonostante ciò, Bassino si presenta serena: "Non voglio pormi obiettivi particolari, sarà bello anche solo respirare l'aria di gara e indossare il pettorale", ha dichiarato alla vigilia.

Le avversarie da tenere d'occhio

La concorrenza sarà agguerrita. Tra le favorite spicca l'austriaca Julia Scheib, vincitrice lo scorso anno a Soelden e poi capace di una serie di successi che le hanno permesso di conquistare la Coppa di gigante. Attenzione anche alla tedesca Emma Aicher, 22 anni, polivalente di talento, che nella passata stagione ha sfiorato la Coppa del Mondo per soli 87 punti. E poi c'è Mikaela Shiffrin, l'americana imbattibile, che ha deciso di puntare sul gigante limitando le presenze in speciale. La slovacca Petra Vlhova, al rientro dopo due stagioni di stop per infortunio, proverà a impensierirla.

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Le giovani azzurre in gara

Con Bassino, l'Italia schiera un gruppo di giovani promesse: Lara Della Mea, Laura Pirovano, Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb, Tatum Bieler ed Emilia Mondinelli. Sarà l'occasione per vedere all'opera le nuove leve del gigante italiano, chiamate a confrontarsi con le migliori interpreti della disciplina.

L'appuntamento è per sabato 28 ottobre, con la prima manche alle 9.30 e la seconda alle 12.30. La stagione è pronta a regalare emozioni.