Martino (Democraticamente Uniti per la Calabria), "Giuseppe Falcomatà ottimo candidato a guidare la coalizione di centro sinistra alle prossime elezioni regionali in Calabria"

"Sono convinto che Giuseppe Falcomatà, attuale sindaco di Reggio Calabria, potrebbe essere un candidato forte per la presidenza della Regione Calabria nelle prossime elezioni regionali per guidare la coalizione di centrosinistra". Questa è la dichiarazione rilasciata stamattina agli organi di stampa da Ivan Martino esponente politico regionale, coordinatore di Democraticamente Uniti per la Calabria e tra i papabili candidati a consigliere regionale. La sua candidatura, a parer mio, potrebbe essere vista come una proposta di cambiamento per tutti coloro i quali sognano una calabria migliore e non si riconoscono nell' attuale operato del governo del centro destra regionale. Inoltre, la sua figura fortemente moderata che ricorda lo splendido sindaco Italo, potrebbe riuscire a unire diverse forze all'interno del centrosinistra, grazie anche alla sua capacità di mediazione e dialogo con le varie componenti politiche. Naturalmente, il successo della sua probabile candidatura dipenderà anche dalle dinamiche politiche che si svilupperanno nelle prossime settimane e dalla capacità di costruire una coalizione unita e capace di rispondere alle sfide regionali ed in grado di contrapporsi alla destra. Appare non scontata la riconferma del governatore Occhiuto. I calabresi hanno voglia di cambiamento e di sentirsi equamente rappresentati. Le prossime elezioni regionali - conclude il politco vibonese molto vicino alle posizioni del senatore Dem Franco Mirabelli - potrebbero riservare una grossa novità e rappresentare un futuro modello di alleanze che caratterizzeranno un nuovo ed innovativo centro sinistra".