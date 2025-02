Martino (Democraticamente Uniti per la Calabria), "Regione liquidi TFR dei lavoratori forestali che non lo hanno ancora ricevuto"

"Sono accanto ai lavoratori forestali calabresi oramai in pensione che sono in ritardo con l'erogazione del TFR, una situazione che li sta mettendo in serie difficoltà. Loro sono persone che ogni giorno affrontavano condizioni difficili, a volte rischiose, per tutelare il nostro ambiente, proteggere i boschi e garantire la sicurezza dei territori. È inaccettabile che, nonostante il loro impegno e la loro dedizione, non abbiano ancora ricevuto il loro trattamento di fine rapporto guadagnato con il loro lavoro". E' quanto rilasciato pochi minuti fa agli organi di stampa da Ivan Martino esponente politico regionale, coordinatore regionale di Democraticamente Uniti per la Calabria che i rumors recenti danno come candidato a consigliere regionale alle prossime regionali che si svolgeranno in Calabria. "Per anni questi lavoratori si alzavano presto, affrontando il freddo, la pioggia e il caldo per portare avanti un lavoro fondamentale per la nostra comunità, prosegue l' esponente politico regionale vibonese attualmente vicino al centro sinistra. Eppure, il pagamento dei loro TFR viene ritardato in modo insostenibile. Non possiamo permettere che queste persone continuino a vivere in un'incertezza totale, senza la sicurezza del loro TFR. Mi unisco alla loro voce, chiedendo che venga fatta giustizia. È il momento di dare valore a chi, con fatica e sacrificio, ha lavorato per il bene comune. Il loro ruolo è stato essenziale e merita rispetto, non solo a parole, ma anche con azioni concrete. Nelle prossime elezioni regionali sarà fondamentale investire su candidati competenti, per bene, a contatto con la gente ed in grado di rappresentare le istanze dei ceti sociali più in difficoltà."