Massima allerta a Roma per la visita di Trump: create tre zone di massima sicurezza

ROMA, 23 MAGGIO – Dopo l’attentato di questa notte a Manchester, si alza l’allerta e la tensione attorno alla visita del presidente Trump a Roma.



Il presidente statunitense insieme alla moglie, atterrerà oggi alle 18,30 a Fiumicino, per incontrare domani Papa Francesco e visitare la città. Trump sarà poi ricevuto al Quirinale da Mattarella nella sala del Bronzino. Non ci saranno dichiarazioni alla stampa a termine del 30 minuti di colloquio, dato che la visita non è né ufficiale né di Stato. Poi il presidente Usa vedrà il premier Gentiloni a Villa Taverna per un breve colloquio prima del G7 che si aprirà venerdì a Taormina.



Nel frattempo Melania visiterà l'ospedale pediatrico Bambin Gesù intorno alle 11.15, mentre Ivanka Trump sarà alla Comunità di Sant'Egidio nella sede di Trastevere, dove incontrerà un gruppo di donne vittime del traffico di esseri umani.



La sicurezza sarà coordinata dalla questura, che avrà il compito di scegliere al momento un itinerario tra i quattro possibili per ogni spostamento del presidente. Il sistema di difesa sarà “ball to ball” cioè organizzato in tre cerchi concentrici di sicurezza, il primo dei quali è monitorato dai reparti speciali della polizia di Stato, i Nocs; il secondo prevede altre 30 unità di alta sicurezza; il terzo è realizzato con l'impego di 20 nuclei di pronto intervento della polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri.



Oltre alle zone completamente interdette, durante la visita sarà in vigore una zona verde di blocchi temporanei del traffico al passaggio del corteo presidenziale in un'ampia area del centro che da piazza della Repubblica arriverà al quartiere Parioli, comprendendo anche Villa Borghese e proseguendo per viale delle Belle Arti sino al lungotevere, e centro storico, Circo Massimo, Colosseo e Fori Imperiali.



Maria Minichino



(fonte immagine messaggero.it)