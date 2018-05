Massimo Bossetti è andato al funerale della madre

BERGAMO, 1 MAGGIO - Per i funerali di Ester Arzuffi, madre di Massimo Bossetti, non sono stati ammessi fotografi e giornalisti. La scelta, richiesta dei familiari, è stata accolta da don Giulio Albani, parroco della chiesa di Mozzo (Bergamo). Presente Bossetti.



L'uomo, condannato in appello per l'omicidio di Yara Gambirasio, ha ricevuto un permesso dalla corte d'appello di Brescia per lasciare il carcere e recarsi alle esequie della madre. Bossetti è stato scortato all'interno della chiesa dagli agenti della polizia penitenziaria.



Ester Arzuffi, scomparsa per un male incurabile, si era schierata al fianco del figlio nel corso del processo per omicidio: ha sempre creduto nell'innocenza di Bossetti, anche dopo la sentenza di secondo grado che ha condannato l'uomo. La donna ha più volte richiesto giustizia per Yara, ritrovata morta il 26 febbraio 2011 a Chignolo d'Isola (BG).



Massimo Bossetti era andato a trovare la madre in ospedale nei giorni scorsi. Il padre di Bossetti, Giovanni, era scomparso il 25 dicembre 2013 all'hospice di Borgo Palazzo in seguito a una grave malattia.

Danilo De Rosa