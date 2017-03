Masterchef 6: vince il 18enne Valerio

ROMA, 10 MARZO- La sicurezza mostrata nell'arco di tutta la competizione lo ha portato al trionfo: Valerio Braschi, a soli 18 anni, ha vinto la sesta edizione di Masterchef Italia. Lo studente di Santarcangelo di Romagna si aggiudica 100mila euro in gettoni d'oro e la pubblicazione del suo primo libro di ricette. Una finale giovanissima, quella dell'edizione appena terminata: Braschi si è giocato il titolo con Cristina Nicolini, 25 anni, e Gloria Enrico, 24 anni.

La gara è iniziata con l'ultima Mystery Box: gli sfidanti hanno dovuto realizzare un piatto che descrivesse il loro percorso nel programma. La prova è stata vinta proprio da Valerio, che ha acquisito un vantaggio per il successivo Invention test, in cui i concorrenti hanno dovuto creare un piatto di alta cucina a partire da scarti alimentari, sotto la guida degli chef Igles Corelli, Pietro Leemann e Matias Perdomo. Il 18enne ha avuto l'opportunità di scegliere il proprio piatto e quello delle sue sfidanti.

La prova si è conclusa in modo atipico: per la prima volta nella storia del programma, i quattro giudici hanno deciso di portare alla finalissima tutti e tre i concorrenti. Nell'ultima sfida, come di consueto, gli aspiranti chef si sono cimentati con il proprio menù degustazione; il sofisticato "18.0" ha portato Valerio alla vittoria.

Si conclude così la sesta edizione del celebre talent culinario targato Sky, che l'anno prossimo rimarrà orfano dello chef Carlo Cracco, il quale ha recentemente annunciato di abbandonare il programma per dedicarsi appieno a nuovi e ambiziosi progetti culinari: "Devo pensare a costruire il futuro, mio e di tutto lo staff. E anche della cucina italiana", ha dichiarato. Lo chef veneto non parteciperà neanche a Celebrity Masterchef, in partenza il 16 marzo su SkyUno.

Marta Pietrosanti

foto: larepubblica.it