Matera, ragazzo ucciso a coltellate. Fermato diciassettenne

MATERA, 22 MAGGIO - Un ragazzo di 17 anni è in stato di fermo perché accusato di aver ucciso un suo amico coetaneo, Matteo Barbalinardo, il cui cadavere è stato rinvenuto nella giornata di ieri all'interno di un cantiere a Marconia di Pisticci (Matera), a poca distanza dalla sua abitazione. Da quanto emerso, sul corpo del giovane sarebbero state riscontrate numerose ferite da arma da taglio.

Nel corso della notte, il presunto omicida è stato ascoltato nel Commissariato di Pisticci della Polizia e, e alla presenza del pm della Procura della Repubblica dei minori di Potenza, avrebbe ammesso le sue responsabilità.

Non si avevano più notizie della vittima dallo scorso giovedì e la sua famiglia si era rivolta alle autorità per denunciarne la scomparsa. Risulta possibile che il movente dell'omicidio sia riconducibile ad una lite per un debito di pochi euro per una questione di droga. I due minori avrebbero trascorso insieme gran parte della serata di giovedì e il giovane fermato aveva raccontato agli inquirenti di aver visto l'amico per l'ultima volta intorno alla mezzanotte.

I dettagli della vicenda verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella tarda mattinata di oggi presso la Questura di Matera.

Luigi Cacciatori

Immagine da iltempo.it