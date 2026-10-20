Matera, rimpatriati due stranieri irregolari dopo controlli straordinari

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Due cittadini extracomunitari sono stati rimpatriati dalla Polizia di Stato a Matera dopo essere risultati irregolari sul territorio italiano. Si tratta di un 21enne albanese e di un 27enne georgiano, entrambi entrati in Italia con regolari permessi per turismo ma rimasti oltre i tre mesi consentiti dalla normativa, diventando così destinatari di decreti di espulsione emessi dal Prefetto.

I controlli che hanno portato all'individuazione

Il giovane albanese è stato rintracciato a Policoro durante un servizio straordinario di controllo del territorio denominato Alto impatto, condotto dagli agenti della Questura. Il 27enne georgiano, invece, è stato fermato nel corso di un'ordinaria attività di pattugliamento a Matera. In entrambi i casi, gli accertamenti hanno confermato la scadenza dei titoli di soggiorno e la conseguente irregolarità.

Le modalità dei rimpatri

Dopo l'adozione dei provvedimenti prefettizi, il 21enne albanese è stato accompagnato e scortato fino al porto di Durazzo, in Albania. Il 27enne georgiano è stato invece imbarcato su un volo con destinazione la Georgia, in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Le operazioni sono state condotte dagli agenti dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Matera, con il supporto di personale specializzato della Polizia di Stato addetto ai servizi di scorta.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Un'attività costante di legalità

I due rimpatri rientrano nel più ampio quadro delle attività di controllo della regolarità dei soggiorni sul territorio nazionale, che la Polizia di Stato svolge quotidianamente per contrastare l'immigrazione irregolare e garantire il rispetto delle norme. L'attenzione resta alta anche nei piccoli centri e nelle aree periferiche, dove i servizi interforze mirano a prevenire fenomeni di illegalità diffusa.