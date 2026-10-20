Cerca

Cronaca Basilicata Matera

Matera, rimpatriati due stranieri irregolari dopo controlli straordinari

Redazione
Condividi:
Matera, rimpatriati due stranieri irregolari dopo controlli straordinari
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Due cittadini extracomunitari sono stati rimpatriati dalla Polizia di Stato a Matera dopo essere risultati irregolari sul territorio italiano. Si tratta di un 21enne albanese e di un 27enne georgiano, entrambi entrati in Italia con regolari permessi per turismo ma rimasti oltre i tre mesi consentiti dalla normativa, diventando così destinatari di decreti di espulsione emessi dal Prefetto.

I controlli che hanno portato all'individuazione

Il giovane albanese è stato rintracciato a Policoro durante un servizio straordinario di controllo del territorio denominato Alto impatto, condotto dagli agenti della Questura. Il 27enne georgiano, invece, è stato fermato nel corso di un'ordinaria attività di pattugliamento a Matera. In entrambi i casi, gli accertamenti hanno confermato la scadenza dei titoli di soggiorno e la conseguente irregolarità.

Le modalità dei rimpatri

Dopo l'adozione dei provvedimenti prefettizi, il 21enne albanese è stato accompagnato e scortato fino al porto di Durazzo, in Albania. Il 27enne georgiano è stato invece imbarcato su un volo con destinazione la Georgia, in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Le operazioni sono state condotte dagli agenti dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Matera, con il supporto di personale specializzato della Polizia di Stato addetto ai servizi di scorta.

Un'attività costante di legalità

I due rimpatri rientrano nel più ampio quadro delle attività di controllo della regolarità dei soggiorni sul territorio nazionale, che la Polizia di Stato svolge quotidianamente per contrastare l'immigrazione irregolare e garantire il rispetto delle norme. L'attenzione resta alta anche nei piccoli centri e nelle aree periferiche, dove i servizi interforze mirano a prevenire fenomeni di illegalità diffusa.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
rimpatrio stranieri irregolari polizia stato matera decreto espulsione prefetto immigrazione irregolare controllo territorio alto impatto ufficio questura soggiorno albanese espulso georgiano legalità

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti
Contenuto partner

Il metodo, verificato giorno per giorno

Negli ultimi 30 giorni i modelli statistici di Method Tipster sono stati confermati 4 volte su 10. Oggi sono analizzate 1 partite su 1 competizioni.

Vedi come funziona il metodo →

18+ · contenuti statistici, non consulenza