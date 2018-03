Mattarella: "Adesso serve senso di responsabilità"

ROMA, 9 MARZO - "Ora bisogna collocare al centro l'interesse generale dei cittadini". Il presidente Mattarella sfrutta la cerimonia per l'8 marzo, andata in scena nella mattinata di ieri al Quirinale, per lanciare un messaggio chiaro ai partiti. È il tempo delle responsabilità, anche per lo stesso Mattarella, chiamato a una scelta delicata in ordine all'affidamento dell'incarico di governo.

Mattarella richiama all'unità, necessaria anche (se non soprattutto) dopo momenti di aspro scontro. Il presidente fa l'esempio del dibattito sul divorzio, che negli anni '70 divise il Paese: "Dopo soltanto pochi mesi vi fu però la capacità di raggiungere un compromesso alto, con una normativa di grande valore e qualità". Poche ore prima dell'intervento di Mattarella, era stato Giorgio Napolitano a commentare gli scenari post voto, parlando di "crisi complicatissima".

L'obiettivo delle forze politiche, anche alla luce delle parole del presidente della Repubblica, è quello di scongiurare situazioni di stallo. Per Silvio Berlusconi "si devono produrre le condizioni di una maggioranza e di un governo in grado di raccogliere un consenso adeguato in Parlamento, anche esplorando larghe intese".

Larghe intese che andrebbero bene ai 5 Stelle (ma alle loro condizioni, come più volte ribadito da Di Maio e Di Battista), mentre Salvini lavora a un programma da offrire al Parlamento, rivendicando il ruolo del centrodestra come prima coalizione e della Lega come primo partito della coalizione. Chi sembra intenzionato a fare opposizione è invece il PD, che per mezzo di Luca Lotti fa sapere: "Forse, anziché parlare del PD che ha perso, è arrivato il momento di vedere cosa vogliono realmente fare i vincitori, Salvini e Di Maio".

Claudio Canzone

Fonte foto: ansa.it