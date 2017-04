Mattarella in visita a Mosca: "l'amicizia tra Russia e Italia è un'amicizia solida"

MOSCA, 11 APRILE - "L'amicizia tra Russia e Italia è un'amicizia solida" è quanto ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presso dell'ambasciata italiana poco prima di incontrare il presidente Vladimir Putin al Cremlino.

Durante l'incontro, di questa mattina, con il primo ministro russo Dmitrij Medvedev, il presidente Mattarella ha affermato: "queste relazioni aiutano a superare con successo il periodo abbastanza difficile che stiamo vivendo. Sappiamo che entrambe le parti hanno il massimo interesse comune a risolvere nel modo più efficace i problemi, al fine di tornare al livello di sviluppo delle relazioni che possiamo garantire", continuando "noi ci adoperiamo perché ci si renda conto da ogni parte che l'interesse comune supera le difficoltà, trovare soluzioni per risolvere e riprendere così l'espansione di tutte le potenzialità che la nostra lunga amicizia tra Russia e Italia e Russia e Unione Europea può comportare". Mattarella ha aggiunto che "i nostri rapporti economici sono molto intensi, per noi la Russia è un partner strategico e speriamo che i nostri rapporti possano ulteriormente crescere anche al di là del settore energetico così importante".

Il primo ministro russo, Medvedev, riguardo all’'interscambio tra Italia e Russia, ha replicato: "negli ultimi tre anni si è ridotto di 2,5 volte", spiegando: "ci sono delle ragioni per questo: ragioni oggettive, cioè il cambiamento dei prezzi di tutta una serie di merci, e ragioni soggettive, cioè le misure adottate ultimamente che non favoriscono lo sviluppo dei rapporti", aggiungendo, "ma noi comprendiamo che ci sono anche degli impegni ben precisi in tutto ciò che sono legati a questo e allora vogliamo parlare dei rapporti esistenti tra Italia e Russia". Intanto è atteso l’incontro che avverrà a breve tra il Presidente della Repubblica e Vladimir Putin.

immagine da: corriere.it

Caterina Apicella