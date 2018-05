Mattarella: \'Se si abbandonano interessi di parte il Paese può essere fiducioso\'

ROMA, 1 MAGGIO - Sergio Mattarella si dimostra ottimista nel suo discorso per il Primo maggio. "Non mancano le difficoltà nel nostro cammino. Tuttavia, dove c'è il senso di un destino da condividere, dove si riesce ancora a distinguere il bene comune dai molteplici interessi di parte, il Paese può andare incontro, con fiducia, al proprio domani".



Al Quirinale per celebrale la giornata del lavoro, il Presidente della Repubblica insiste nel richiamare i partiti a inseguire il bene comune del Paese. Mattarella ha ammesso le difficoltà nella formazione del nuovo governo ma ha chiarito di avere fiducia per il futuro. Al vaglio tutte le ipotesi (da elezioni subito a governo del presidente).



Il Movimento 5 Stelle, tramite il suo capo politico Luigi Di Maio, insiste sul ritorno alle urne il prima possibile: "Andiamo al voto il prima possibile", scrive Di Maio su Facebook. Il pentastellato ricorda quali sono gli obiettivi del Movimento: "Revisione del Jobs Act e della riforma Fornero, pensione di cittadinanza e rifondazione dei centri d'impiego". Conclude Di Maio: "I partiti si sono rifiutati per tenersi Berlusconi e Renzi".



Sulla stessa linea d'onda anche il Presidente della Camera Roberto Fico: "La situazione è sotto gli occhi di tutti. I tentativi sono andati così come avete visto, ora tocca al presidente Mattarella. Io ho piena fiducia in lui". Fico, interpellato sulla possibilità di una modifica della legge elettorale, ha risposto che "vedremo... Ora c'è il problema del governo".



A dirsi contraria al voto in autunno è Susanna Camusso, segretaria della Cgil: "Mi sembra che il Paese non si meriti il voto in autunno. Non ci si avvicina ai problemi del Paese continuando ad invocare il voto, servono cose concrete, mi pare che ci sia una responsabilità che le forze politiche devono assumersi". Riprendendo il tema della manifestazione per il Primo maggio, Camusso ha esortato le forze politiche a "decidere su quale programma governare questo Paese e noi chiediamo che i temi della sicurezza sul lavoro siano affrontati anche prima del nuovo governo"

fonte immagine corriere.it



Danilo De Rosa