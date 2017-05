Mattarella ricorda Falcone:"lui esempio attuale"

ROMA, 22 MAGGIO -“La mafia non è affatto invincibile, ma è un fenomeno terribilmente serio e grave che si può vincere non pretendendo l’eroismo dei cittadini ma impegnando tutte le forze migliori della società”, queste erano le parole dette da Giovanni Falcone e oggi, in occasione al 25esimo anniversario dalla strage di Capaci, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lo ricorda aprendo il Plenum presso il Csm a Roma.

Per il capo dello Stato il modo migliore per rinnovare la memoria e ricordare tutta l’importanza della lotta alla mafia sta nel riprendere lo spirito e i criteri dell’impegno di Falcone: “Un uomo che aveva ben presente il valore dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura, attentissimo alla consistenza delle prove e per questo conferiva grande solidarietà alle sue inchieste. Il suo metodo di lavoro, moderno e dinamico, la convinzione - condivisa da altri colleghi, tra cui Paolo Borsellino – di quanto fosse importante il lavoro in pool, la scelta del maxi processo per condurre in giudizio, condannare e sanzionare globalmente il mondo della mafia, muovendo da questo proposito”.Oltre Falcone vanno ricordati per l’attentato, perpetrato dalla mafia a Capaci, anche il magistrato Francesca Morvillo e gli agenti di polizia di Stato Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Ricordarli nell’aula del Consiglio Superiore della Magistratura, in cui si svolge l’attività di governo autonomo della magistratura, vuol dire ribadire la fondamentale importanza dell’azione di contrasto della mafia, svolta dalle autorità giudiziarie e dalle forze dell’ordine.La seduta tenuta oggi dal presidente della Repubblica si inserisce in una serie di numerose iniziative di ricordo che si svolgeranno in questi giorni, non solo in Italia.Il prossimo 19 giugno, all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si renderà omaggio alla figura di Giovanni Falcone, ricordando questo anniversario con una apposita riunione. Questo riconoscimento è sufficiente per sottolineare come la figura di Giovanni Falcone costituisca punto di riferimento, in Italia e all’estero, per chiunque coltivi il valore della legalità.

Fonte immagine:icmappano.gov.it



Alessia Panariello