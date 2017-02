Matteo Salvini contro Silvio Berlusconi: "Zaia e Maroni fanno i governatori, il candidato sono io"

ROMA, 28 FEBBRAIO - Berlusconi "indica dei leghisti come candidati premier, io sono felice di questo. Abbiamo due grandi governatori come Zaia e Maroni, abbiamo trecento sindaci, uno più bravo dell'altro. Se Berlusconi vede la Lega come la forza che dovrà guidare la squadra tanto meglio, poi i candidati della Lega se li sceglie la Lega".

L'incoronamento di Zaia Queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini ai microfoni di Radio Cusano Campus in risposta all’intervento di Berlusconi che incoronerebbe Zaia come candidato del centrodestra: ‘’Se non potrò tornare in campo il centrodestra dovrà trovare una leadership al proprio interno. La classe dirigente c'è ed è molto valida sia tra gli azzurri sia tra i leghisti. Il governatore del Veneto, il leghista Luza Zaia, per esempio, si sta comportando molto bene. Dico Zaia ma potrebbe anche essere qualcun altro in grado di emergere ma soprattutto convincere tutti i moderati. Il centrodestra dev'essere moderato e allargato il più possibile’’.

Salvini ha inoltre aggiunto "Il rapporto tra me e Berlusconi è recuperabile, ma bisogna avere il coraggio di dire agli italiani la verità". "Voglio solo dire a Berlusconi che sui programmi non è possibile fare un accordo un tanto al chilo, tanto per farlo. Le coalizioni fatte solo per vincere che poi si sciolgono il giorno dopo non mi interessano più". Più tardi, intervenendo a Tgcom, Salvini ha ulteriormente precisato il ruolo della Lega nel Centrodestra spiegando che alla fine "il possibile candidato premier sono io".

Maria Azzarello

