Matteo Salvini: "Tornerò a Napoli in piazza"

NAPOLI, 13 MARZO - “Ora arriva la bella stagione, ci piace l'aria aperta, la prossima volta voglio avere la libertà di girare per le periferie, fra la gente delle case popolari, e parlare a piazza del Plebiscito”, ha dichiarato Matteo Salvini, leader della Lega, in seguito alle violente proteste nella città di Napoli contro il suo comizio.

“Mi chiamano i miei familiari. Sono preoccupati. Hanno letto che c'erano stati scontri al comizio di Salvini”, ha spiegato Salvini, precisando che “Qui l'unico rischio che abbiamo corso è quando tutti sono venuti a farsi i selfie. Ho chiesto ordine: salire da un lato e scendere dall'altro, per non sfondare il palco e fare un favore a de Magistris. Ma ho dovuto anche mettere sull'avviso i tanti che erano qui di uscire con prudenza, non ostentare fazzoletti, stemmi o bandiere: roba da matti”.

“Capisco che il tema dell'immigrazione scateni reazioni, perché c'è dietro un business dell'accoglienza. E poi, parliamoci chiaro, io qualche centro sociale me lo trovo appresso anche se vado a una comunione. Però, una cosa come questa di Napoli non l'avevo mai vista”, ha concluso il leader della Lega Nord, spiegando che però, la violenza, non fermerà i suoi comizi.

Chiara Fossati

immagine da sole24ore.it