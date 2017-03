Matteo Salvini: "Un Paese che non fa figli non ha futuro"

MILANO, 6 MARZO - In un post pubblicato sulla piattaforma Facebook, Matteo Salvini spiega i progetti che intenderebbe perseguire, una volta al Governo, affinché il numero delle nascite in Italia possa avere un incremento.

Stando a quanto scritto sul suo profilo ufficiale, il numero uno della Lega Nord afferma che "un Paese che non fa figli è un Paese che non ha futuro". In Italia - prosegue Salvini - il 2016 è stato "il peggior anno di sempre per il minor numero di BAMBINI nati", pari a "solo 474mila". Le misure da attuare, secondo il leader del Carroccio consistono nella realizzazione di "asili nido gratis e asili aziendali, bonus bebè per gli italiani, riduzione dell'Iva sui prodotti per l'infanzia, sviluppo dei Centri Aiuto alla Vita, sostegno economico ai genitori separati, adozioni più veloci e meno costose", e "un lavoro vero per i nostri giovani". Poi sottolinea: "Questo mi impegno a fare, se mi darete una mano".

L'epilogo del post lascia infine poco spazio ad eventuali margini di interpretazione e Salvini scaglia la freccia contro la sinistra italiana, che, a sua detta "pensa di riempire le culle lasciate vuote dagli italiani con milioni di immigrati", considerata da lui stesso come una vera e propria "follia".

Luigi Cacciatori

Immagine da ilgiornale.it