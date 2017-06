Maturità 2017: oggi la seconda prova. Ecco le materie per ogni indirizzo

ROMA, 22 GIUGNO - Ieri sono iniziati gli esami di maturità per 550.000 studenti liceali. Le tracce del tema di italiano hanno stupito gran parte dei ragazzi che, davanti al nome di Caproni, autore poco conosciuto, sono rimasti senza parole. Oggi, 22 giugno, tocca alla temutissima seconda prova, diversa in base all'indirizzo scelto.

Le materie della seconda prova per Liceo Scientifico e Classico sono Matematica e Latino (Seneca utore scelto per la versione); per gli indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing e Servizi commerciali sono state scelte Economia aziendale e Tecniche professionali dei servizi commerciali.

Per il Liceo artistico è stata selezionata la materia Discipline artistiche e progettuali; Lingua straniera L1 per il linguistico; Scienze umane per il Liceo delle scienze umane e Diritto ed economia politica per l'indirizzo Economico sociale.

Per quanto riguarda invece gli indirizzi Tecnici: per il Turistico è stato scelto Discipline turistiche e aziendali; per Meccanica è stato selezionato Impianti energetici, disegno e progettazione; per Costruzioni, ambiente e territorio, invece, Topografia.

La seconda prova è una di quelle che impaurisce di più gli studenti. Insieme ad essa anche la Terza prova, che si terrà nei prossimi giorni. Una volta superati questi due ostacoli si passa quindi all'ultima prova, quella orale.

Chiara Fossati

Immagine da youtube.com